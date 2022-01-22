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Экономика22 января 2022 18:10

Курская область стала больше экспортировать зерна и мяса

Продукцию продают в Белоруссию, Латвию, Вьетнам, Узбекистан, Польшу
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
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На экспорт идет в основном продовольствие

На экспорт идет в основном продовольствие

Фото: Светлана ВОЛКОВА

Продукция агропромышленного комплекса региона экспортируется более чем в 50 стран мира. Наибольшая часть экспорта продовольствия идет в Белоруссию, Латвию, Вьетнам, Узбекистан, Польшу, Казахстан, Китай, Монголию, Украину, сообщает администрация региона.

В рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт» регион поставляет зерно, масложировую, мясную и молочную, готовую пищевую продукцию.

По итогам 2021 года объем экспорта продукции агропромышленного комплекса составил около 273,4 млн долларов, что на 33% больше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. В прошлом году основным драйвером роста стали зерновые, которых экспортировано в два раза больше, чем годом ранее. Экспорт мясной продукции вырос на 59%.