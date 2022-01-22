"КП-Курск" разыгрывает пригласительные в кино

Имена победителей определим 28 января Фото: из открытых источников

Редакция "Комсомольской правды-Курск" совместно с Курским областным киновидеофондом разыгрывает три пригласительных на два лица каждый в кино!

Для участия нужно быть подписчиком нашей группы Вконтакте и рассказать о розыгрыше в рамках проекта "Кино в театре" своим друзьям, сделав репост этой записи у себя на стене. Имена победителей определим 28 января!

Приходи 30 января на показ мультфильма-фэнтези "Творцы снов"!

Сюжет таков: однажды девочка Нина получает чудесную сверхспособность – создавать сновидения других людей. Попав в волшебную Страну Снов, она встречается с её весьма необычными обитателями, заводит новых друзей и учится превращать сны в реальность.

Курский кинофонд приглашает в кино! Запоминай: 30 декабря, 12:30, Курский драматический театр!