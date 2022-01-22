В стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 974 курянина

В регионе сохраняется сложная обстановка по ковид Фото: Светлана ВОЛКОВА

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 974 человека, на ИВЛ – 63 (шесть – инвазивная, 57 – неинвазивная).

По данным оперштаба на 22 января с начала пандемии в Курской области всего зарегистрировано 84 236 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. В том числе 179 - за последние сутки.

По оперативным данным оперштаба с начала пандемии в регионе от ковид скончались 2 143 человека. В том числе за последние сутки - мужчина 91 года, женщины 34, 68, 83 лет.

Причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.