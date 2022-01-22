Из Курска вывезли более 2100 тонн снега

На Курск обрушился снегопад Фото: Светлана ВОЛКОВА

Дорожные службы непрерывно чистят город от снега.

Как сообщили в комитете дорожного хозяйства, подрядные организации «Благоустройство» и «Интеграл-Строй» работают в круглосуточном режиме. За минувшие сутки вывезено более 2100 тонн снега.

Этой ночью дороги областного центра расчищали 75 единиц снегоуборочной техники. Кроме этого, рабочие проводили повсеместное прометание снега и обработку реагентами улиц и дорог. Израсходовано более тысячи тонн песко-соляной смеси, сообщили в мэрии.

Особое внимание уделяется уборке пешеходных маршрутов, остановок общественного транспорта, подходов к социальным учреждениям.