Из Курска вывезли более 2100 тонн снега

На Курск обрушился снегопад
Фото: Светлана ВОЛКОВА
Дорожные службы непрерывно чистят город от снега.
Как сообщили в комитете дорожного хозяйства, подрядные организации «Благоустройство» и «Интеграл-Строй» работают в круглосуточном режиме. За минувшие сутки вывезено более 2100 тонн снега.
Этой ночью дороги областного центра расчищали 75 единиц снегоуборочной техники. Кроме этого, рабочие проводили повсеместное прометание снега и обработку реагентами улиц и дорог. Израсходовано более тысячи тонн песко-соляной смеси, сообщили в мэрии.
Особое внимание уделяется уборке пешеходных маршрутов, остановок общественного транспорта, подходов к социальным учреждениям.