В Курской области планируют привить от ковид каждого десятого подростка

Противопоказания к вакцинации - обострение хронических заболеваний и острые аллергические реакции Фото: Светлана ВОЛКОВА

В регионе планируют привить от ковид около шести тысяч подростков, это 10% от общего числа детей такого возраста в Курской области.

Как уже сообщала КП, 720 доз первого и второго компонентов вакцины «Гам-КОВИД-Вак-М» поступило в Курскую область. Партию направят в детские поликлиники Курска. Прививать будут здоровых детей в возрасте от 12 до 17 лет с согласия родителей. Подростки старше 15 лет могут принимать решение о вакцинации самостоятельно. - Направлять вакцину в районы начнем после поступления больших партий. Прививка была зарегистрирована в ноябре прошлого года. «Спутник М» при прохождении клинических испытаний показал эффективность в 93,2% случаев. Побочные эффекты могут быть в рамках нормы –повышение температуры тела, ломота, но это проходит в течение двух дней. Порядок вакцинации такой же, как и у взрослых: сначала осмотр врача, затем заполнение документов и введение прививки, – рассказал первый заместитель председателя комитета здравоохранения Курской области Евгений Гориводский. Вакцинация «Спутником М» проходит в два этапа. Это та же самая двухкомпонентная вакцина «Спутник V», которая используется для лиц старше 18 лет, только в меньшей дозировке – 1/5 от взрослой. Противопоказанием к вакцинации является обострение хронических заболеваний, острые аллергические реакции.