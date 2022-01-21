Курск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Курск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Курск
-7°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Здоровье21 января 2022 17:22

В Курской области планируют привить от ковид каждого десятого подростка

Партию направят в детские поликлиники
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Противопоказания к вакцинации - обострение хронических заболеваний и острые аллергические реакции

Противопоказания к вакцинации - обострение хронических заболеваний и острые аллергические реакции

Фото: Светлана ВОЛКОВА

В регионе планируют привить от ковид около шести тысяч подростков, это 10% от общего числа детей такого возраста в Курской области.

Как уже сообщала КП, 720 доз первого и второго компонентов вакцины «Гам-КОВИД-Вак-М» поступило в Курскую область. Партию направят в детские поликлиники Курска. Прививать будут здоровых детей в возрасте от 12 до 17 лет с согласия родителей. Подростки старше 15 лет могут принимать решение о вакцинации самостоятельно. - Направлять вакцину в районы начнем после поступления больших партий. Прививка была зарегистрирована в ноябре прошлого года. «Спутник М» при прохождении клинических испытаний показал эффективность в 93,2% случаев. Побочные эффекты могут быть в рамках нормы –повышение температуры тела, ломота, но это проходит в течение двух дней. Порядок вакцинации такой же, как и у взрослых: сначала осмотр врача, затем заполнение документов и введение прививки, – рассказал первый заместитель председателя комитета здравоохранения Курской области Евгений Гориводский. Вакцинация «Спутником М» проходит в два этапа. Это та же самая двухкомпонентная вакцина «Спутник V», которая используется для лиц старше 18 лет, только в меньшей дозировке – 1/5 от взрослой. Противопоказанием к вакцинации является обострение хронических заболеваний, острые аллергические реакции.