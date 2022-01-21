В Курской области закупили экспресс-тесты на ковид

В регионе прогнозируют новую волну ковид Фото: Из архива КП.

Из бюджета Курской области выделено 29 млн рублей на приобретение 78 тысяч экспресс-тестов на коронавирус. Еще 18 тысяч тестов поступило в регион за счет федерального финансирования. Это позволит увеличить количество исследований в Курской области до 400 тестов на 100 тысяч населения ежедневно.

Как рассказал первый заместитель председателя регионального комитета здравоохранения Евгений Гориводский, экспресс-тестирование проводят участковые и врачи скорой помощи при вызове на дом к пациентам с признаками ОРВИ. При положительном результате назначается ПЦР-тестирование, которое позволяет уже более точно подтвердить COVID-19.

- Так называемые ИХА-тесты направили во все поликлиники и стационарные учреждения здравоохранения региона. Мы используем тесты, зарегистрированные в России, их точность колеблется от 80 до 90%. Результат становится понятным через 15 минут. Тесты, как и ранее, продолжим использовать и в стационарах - при плановых и экстренных госпитализациях, – рассказал Евгений Ефимович.

Необходимость увеличения количества тестирований связана с грядущей волной нового штамма коронавируса – «омикрона». Он передается в семь раз быстрее по сравнению с циркулировавшим ранее штаммом «дельта». Человек, заболевший штаммом «омикрон», может быть заразным уже в первые сутки после инфицирования. Экспресс-тестирование позволит быстрее выявлять семейные очаги.