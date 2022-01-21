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Происшествия21 января 2022 14:34

В 22 многоэтажки Курска возвращаются тепло и горячая вода

На Почтовой завершен ремонт тепломагистрали
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
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Движение всех видов транспорта в зоне проведения работ закрыто до 17:00 23 января

Движение всех видов транспорта в зоне проведения работ закрыто до 17:00 23 января

Фото: Светлана ВОЛКОВА

Специалисты курского филиала ПАО «Квадра» завершили ремонт ветхого участка теплосети на улице Почтовой и возобновили подачу тепла и горячей воды 22 жилым домам, попавшим в зону отключения.

Управляющие компании и ТСЖ оповещены о том, что они могут подключать здания к центральной системе теплоснабжения, сообщили в мэрии Курска.

Движение всех видов транспорта в зоне проведения работ закрыто до 17:00 23 января.