Курские полицейские задержали интернет-мошенника в столице

Подозреваемый обещает возместить ущерб Фото: Светлана ВОЛКОВА

Мужчина дистанционно обманывал россиян, расставляя ловушки на популярном сайте объявлений, рассказали в УМВД региона. Так, в конце ноября в полицию обратился курянин, который перевел предоплату за дорогую видеокарту для майнинга, а товара так и не дождался. Изначально покупателя привлекла слишком низкая цена. По телефону ему объяснили, что решение о покупке нужно принимать немедленно, так как из желающих забрать графический адаптер буквально стоит очередь.

- 38 тысяч рублей он отправил через мобильное приложение на банковскую карту продавца, видимо, считая, что раз есть цифровой след, деньги можно будет вернуть. Но мужчина не учел, что преступники заранее предусматривают такие нюансы, используя телефоны, оформленные на других людей и чужие кредитки, - рассказали в полиции.

Сразу несколько оперативных подразделений принимали участие в спецоперации по установлению личности и задержанию подозреваемого в столице. Выяснилось, что 36-летний мужчина по такой же схеме, размещая объявления в интернете, обманывал жителей двух других регионов. При этом использовал те же номера телефонов и банковские карты. После этого он выбросил СИМки и попытался уничтожить другие улики. Несмотря на это стражи порядка смогли собрать достаточно доказательств его причастности к мошенничествам.

Подозреваемого доставили в Курск и по решению суда на время следствия заключили под стражу. Ему грозит от пяти лет лишения свободы.