В Курскую область поставили детскую вакцину против ковид

От ковид будут прививать и детей Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курскую область поступило 720 комплектов доз детской вакцины "Гам-ковид-вак-М", сообщили в администрации региона. ее используют для вакцинации детей от коронавируса.

По данным оперштаба на 21 января в Курской области заразился коронавирусом еще 181 человек. Прирост заболевших по муниципалитетам: Курск – 85, Железногорск – 29, Беловский, Льгов – 9, Щигры – 8, Октябрьский – 7, Курский, Рыльск – 5, Медвенский – 4, Льговский – 3, Глушковский, Золотухинский, Фатежский – 2, Большесолдатский, Касторенский, Конышевский, Кореневский, Курчатовский, Мантуровский, Пристенский, Рыльский, Советский, Суджанский, Тимский – по одному. Всего в регионе с начала пандемии зарегистрировано 84 057 подтвержденных случаев ковида.