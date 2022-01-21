В Курске полицейские помогали коммунальщикам расчищать улицы от снега

Курск снова настигла снежная стихия Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

Сейчас, в связи с погодными условиями, чтобы сохранить безопасность дорожного движения необходимо своевременно убирать снег с проезжей части. В этом коммунальщикам решили помочь сотрудники полиции – экипажи ГИБДД оперативно освобождали проезжую часть для беспрепятственного прохода спецтехники. Двигаясь перед снегоуборочными машинами, госавтоинспекторы использовали световые и звуковые сигналы, чтобы обратить внимание водителей на двигающуюся колонну.

Как сообщают в УМВД России по Курской области, благодаря такой слаженной работе удалось оперативно расчистить дороги и увеличить пропускную способность улиц Курска.