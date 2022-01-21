Стали известны результаты конкурса «Курский сувенир»

фото - администрация Курска Фото: материалы пресс-служб

Городская администрация подвела итоги конкурса «Курский сувенир», на котором были представлены более 40 видов сувенирной продукции: открытки, магниты, шкатулки, пряники, конфеты, настольная игра, пазлы с видами Курска, блокноты и другое.

Так, победителями стали:

- в номинации «Лучший сувенир Курска» – ИП Бартенев Алексей Сергеевич (Серия авторских открыток с иллюстрациями зданий, памятников, улиц города Курска);

- в номинации «Лучшая идея сувенира» – ООО «Галерея «АЯ» Радина Олега Михайловича» (Пазлы);

- в номинации «Лучший традиционный Курский сувенир» – Нечаев Валентин Эдуардович (Монеты сувенирные (чеканка);

- в номинации «Лучший повседневный сувенир (бытовой)» – ООО «Клеона» (Натуральное мыло ручной работы «Курский соловей»);

- в номинациях «Лучший сувенир-игрушка» («Тимоня»), «Лучший сувенир

события» («Куряночка мини») – Боева Наталья Александровна;

- в номинации «Вкусный Курский сувенир» – ИП Плотников Михаил

Анатольевич (Медовый пряник).

Все победители конкурса получат ценные призы, а остальные участники - благодарственные письма.