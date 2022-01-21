Курянин убил своего знакомого

Мужчина нанес потерпевшему 14 ножевых ранений Фото: Архив "КП"

По информации СУ СК РФ по Курской области, 49-летний мужчина из-за личной неприязни поссорился со своим 62-летним знакомым, с которым он на тот момент находился в одной квартире. В результате ссоры обвиняемый нанес мужчине не менее 14 ударов ножом в область головы, шеи, грудной клетки и верхних конечностей, а также твердым тупым предметом не менее 2 ударов в область головы и верхних конечностей, после чего скрылся с места преступления.

От полученных телесных повреждений курянин скончался на месте происшествия.

Суд назначил мужчине наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.