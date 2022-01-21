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Здоровье21 января 2022 7:56

Еще пять курян умерли от коронавируса

Пополнение в печальной статистике
Кристина ГОРБАТЕНКО
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Режим повышенной готовности по ковид в регионе

Режим повышенной готовности по ковид в регионе

Фото: Архив "КП"

По оперативным данным оперштаба на 21 января в регионе от коронавируса скончались 2139 человек.

В том числе за последние сутки – мужчины – 65, 69, 75, 84 года; женщина – 66 лет. Причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 1012 человек, на ИВЛ – 72 (6 – инвазивная, 66 – неинвазивная).

Первым компонентом вакцины от коронавируса привито 661 527 человек, из них полностью завершили вакцинацию – 639 514.