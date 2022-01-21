В Курской области за сутки коронавирусом заразился 181 человек

Число заражений ковид за утки в регионе растет Фото: Архив "КП"

По данным оперштаба на 21 января, в Курской области заразился коронавирусом еще 181 человек. Прирост заболевших по муниципалитетам: Курск – 85, Железногорск – 29, Беловский, Льгов – 9, Щигры – 8, Октябрьский – 7, Курский, Рыльск – 5, Медвенский – 4, Льговский – 3, Глушковский, Золотухинский, Фатежский – 2, Большесолдатский, Касторенский, Конышевский, Кореневский, Курчатовский, Мантуровский, Пристенский, Рыльский, Советский, Суджанский, Тимский – по одному. Всего в регионе с начала пандемии зарегистрировано 84 057 подтвержденных случаев ковида.

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 1012 человек, на ИВЛ – 72 (шесть – инвазивная, 66 – неинвазивная).

По оперативным данным оперштаба на сегодняшний день скончались 2139 человек. Причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.

Первым компонентом вакцины от коронавируса привито 661 527 человек, из них полностью завершили вакцинацию – 639 514.