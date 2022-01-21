Курские школьники примерили на себя роль экспертов-криминалистов

Ребята попробовали обнаружить следы и снять отпечатки с различных поверхностей Фото: УМВД России по Курской области.

Встреча была организована совместно с членами Общественного совета при УМВД России по Курску.

Так, юные куряне приняли участие в квест-игре по правовым вопросам, после чего старший эксперт отделения первого ЭКО УМВД России по г. Курску майор полиции Татьяна Огнева рассказала им об особенностях профессии.

Ребята также смогли побывать в роли эксперта-криминалиста, попробовали обнаружить следы и снять отпечатки пальцев рук с различных поверхностей.

В конце мероприятия стражи порядка ответили на вопросы школьников, а также рассказали о порядке и условиях прохождения службы в органах внутренних дел.