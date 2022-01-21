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Общество21 января 2022 7:41

Курские школьники примерили на себя роль экспертов-криминалистов

Мероприятие проходило в рамках акции «Студенческий десант»
Кристина ГОРБАТЕНКО
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Ребята попробовали обнаружить следы и снять отпечатки с различных поверхностей

Ребята попробовали обнаружить следы и снять отпечатки с различных поверхностей

Фото: УМВД России по Курской области.

Встреча была организована совместно с членами Общественного совета при УМВД России по Курску.

Так, юные куряне приняли участие в квест-игре по правовым вопросам, после чего старший эксперт отделения первого ЭКО УМВД России по г. Курску майор полиции Татьяна Огнева рассказала им об особенностях профессии.

Ребята также смогли побывать в роли эксперта-криминалиста, попробовали обнаружить следы и снять отпечатки пальцев рук с различных поверхностей.

В конце мероприятия стражи порядка ответили на вопросы школьников, а также рассказали о порядке и условиях прохождения службы в органах внутренних дел.