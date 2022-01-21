В Курске снова устраняют последствия снегопада

В городе продолжаются снегопады Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

В комитете дорожного хозяйства сообщили, что техника работает на курских улицах с пяти утра – все это время проводилась посыпка автодорог песко-соляной смесью. За ночь было использовано более 1200 тонн реагентов.

Сейчас дорожники очищают проезжую части по основным магистралям движения общественного городского транспорта. Параллельно ведется расчистка тротуаров.

Техника проходила по улицам Запольной, Красный Октябрь, Светлой, Кавказской, Пучковке, проспекту Победы, Дзержинского Красной Армии, Сонина, Ленина, Радищева, Союзной, Станционной, Маяковского, Октябрьской, Перекальского, Чайковского, Малых, Полевой, проспекте Кулакова, Литовской, Сумской и др.

Сообщается, что сегодня в расчистке улиц частного сектора будут задействованы десять единиц техники. Однако работу дорожников осложняет продолжающийся снегопад.

Ожидается также расчистка подходов к детским садам и школам, медицинским учреждениям, а также тротуаров, пешеходных переходов и остановочных площадок.

Также идет уборка городских парков и скверов. Общественные пространства с шести утра убирают 40 дворников и восемь единиц техники.