В Курске запустили проект «Фольклорная мастерская: хранители традиций»

фото - администрация Курска Фото: материалы пресс-служб

Проект запущен Централизованной системой библиотек Курска. Он будет проходить в течение года в онлайн и в офлайн-формате.

- В рамках проекта пройдут мастер-классы по декоративно-прикладному искусству; выставки творческих работ курских мастеров декоративно-прикладного искусства; фольклорные праздники; дни русской культуры; декады устного-народного творчества; встречи с краеведами, историками, писателями, которые будут знакомить с историей и культурой малой родины, интерактивные фольклорные викторины и конкурсы, - рассказывают в городской администрации.

Презентация проекта состоялась в мини-музее «Русская старина». Участники экскурсии смогут прикоснуться к живой истории: покрутить колесо прялки, поднять тяжелый угольный утюг.

Также, в рамках презентации проекта в библиотеке открылась выставка-экспозиция «Канвы загадочный узор», где представлены более 40 творческих работ Валентины Третьяковой и Светланы Левковой. Рукодельницы поделятся с любителями декоративно-прикладного искусства секретами мастерства.