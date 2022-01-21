В Курской области горел автомобиль

Автомобиль удалось потушить за две минуты Фото: Архив "КП"

Сообщение о загорании автомобиля поступило в оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области в 6:12.

На место происшествия сразу же отправились пожарные ПСЧ №11 г. Железногорск, сотрудники полиции и медики скорой помощи.

Загорание было локализовано в 06:20, удалось его ликвидировать в 06:22.

В результате пожара был поврежден легковой автомобиль «ŠKODA OCTAVIA». Пострадавших нет.

Ущерб и причина возгорания устанавливаются.