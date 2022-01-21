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Происшествия21 января 2022 6:29

В Курской области горел автомобиль

Пожар произошел утром 21 января в Железногорске на улице Лени Голенькова
Кристина ГОРБАТЕНКО
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Автомобиль удалось потушить за две минуты

Автомобиль удалось потушить за две минуты

Фото: Архив "КП"

Сообщение о загорании автомобиля поступило в оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области в 6:12.

На место происшествия сразу же отправились пожарные ПСЧ №11 г. Железногорск, сотрудники полиции и медики скорой помощи.

Загорание было локализовано в 06:20, удалось его ликвидировать в 06:22.

В результате пожара был поврежден легковой автомобиль «ŠKODA OCTAVIA». Пострадавших нет.

Ущерб и причина возгорания устанавливаются.