Под Курском сгорел дом

Сообщение о ЧП поступило вечером 20 января Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

В 17:50 20 января в оперативную дежурную смену ГУ МЧС России по Курской области поступило сообщение о пожаре в селе Коронино Золотухинского района.

На место происшествия были направлены пожарные ПЧ №27 Золотухинского района, сотрудники полиции, скорой помощи, работники электрических сетей.

- По прибытии незамедлительно приступили к боевому развертыванию. Дом горел открытым пламенем, произошло частичное обрушение кровли. Пострадавших нет, - сообщили в МЧС региона.

Ущерб и причина пожара устанавливаются.