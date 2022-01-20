Курян приглашают на лекцию о моде

Запись на мероприятие - в группе ВК Фото: Светлана ВОЛКОВА

21 января в 18.00 Креативное пространство «ВЕРАНДА" предлагает окунуться в историю моды, узнать о главных действующих лицах мировой фэшн индустрии, их творениях и судьбах. Дизайнер одежды и иллюстратор Юсуп Ниязов расскажет о главных дизайнерах модной индустрии в своей серии лекций «История Моды» и начнет он с признанного enfant terrible мира моды Alexander McQueen.

Обладая острым умом и крепкими мускулами, он более десяти лет был дизайнером-одиночкой, пока в 2002 году не присоединился к Gucci Group. К 2008 году «несносный британец» не только увеличил доход своей компании, но также открыл сеть бутиков от Лос-Анджелеса до Бейрута. Среди поклонниц его таланта — Леди Гага, Сара Джессика Паркер, Дрю Бэрримор и многие другие знаменитости.

Организаторы просят соблюдать масочный режим и при себе иметь QR-код, подтверждающий завершение вакцинации.