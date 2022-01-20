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Здоровье20 января 2022 14:01

Куряне, переболевшие ковид, могут пройти углубленное обследование

Режим повышенной готовности в Курске по коронавирусу
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
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В первую очередь приглашают пациентов, переболевших в средней и тяжелой форме

В первую очередь приглашают пациентов, переболевших в средней и тяжелой форме

Фото: Светлана ВОЛКОВА

Жители региона, начиная со второго месяца после выздоровления от коронавируса, могут пройти обследование. В первую очередь для прохождения углубленной диспансеризации в медучреждения приглашают пациентов, перенесших заболевание в средней или тяжелой форме.

Для этого нужно обратиться в поликлинику по месту жительства, также организована запись на диспансеризацию и через портал госуслуг.

Проводится диспансеризация в два этапа. Первый включает обязательные исследования. В их числе измерение насыщения крови кислородом, тест с ходьбой, спирометрия, определение концентрации D-димера в крови и С-реактивного белка. Все эти обследования можно пройти за один день.

При наличии рисков развития хронических заболеваний пациента направляют на эхокардиографию, КТ легких и ультразвуковое исследование сосудов нижних конечностей.

На сегодняшний день углубленную диспансеризацию прошли более 13,5 тысяч жителей региона.