Куряне, переболевшие ковид, могут пройти углубленное обследование

В первую очередь приглашают пациентов, переболевших в средней и тяжелой форме Фото: Светлана ВОЛКОВА

Жители региона, начиная со второго месяца после выздоровления от коронавируса, могут пройти обследование. В первую очередь для прохождения углубленной диспансеризации в медучреждения приглашают пациентов, перенесших заболевание в средней или тяжелой форме.

Для этого нужно обратиться в поликлинику по месту жительства, также организована запись на диспансеризацию и через портал госуслуг.

Проводится диспансеризация в два этапа. Первый включает обязательные исследования. В их числе измерение насыщения крови кислородом, тест с ходьбой, спирометрия, определение концентрации D-димера в крови и С-реактивного белка. Все эти обследования можно пройти за один день.

При наличии рисков развития хронических заболеваний пациента направляют на эхокардиографию, КТ легких и ультразвуковое исследование сосудов нижних конечностей.

На сегодняшний день углубленную диспансеризацию прошли более 13,5 тысяч жителей региона.