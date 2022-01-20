30 процентов курян рекомендовали перевести на "удаленку"

Новый штамм заразнее предыдущего Фото: Из архива КП.

- Новый штамм в разы заразнее предыдущего – «дельты», поэтому вместе с вакцинацией требуются комплексные меры, - отметили заместитель губернатора Андрей Белостоцкий и главный санитарный врач по Курской области Олег Климушин.

30% коллектива, где это возможно, надо перевести на удаленку. В первую очередь на дистант необходимо перейти сотрудникам старше 65 лет, невакцинированным, имеющим хронические заболевания и беременным, отметили в администрации региона.