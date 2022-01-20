21 января в Курске отключат горячую воду и отопление на пяти улицах

Подачу горячей воды и отопления приостановят на шесть часов Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

В пресс-службе «Квадры» сообщили, что завтра, 21 января, будут проходить ремонтные работы ветхого участка теплосети по ул. Почтовая. В связи с этим с 10:00 до 16:00 приостановят подачу горячей воды и отопления по следующим адресам:

- ул. Почтовая 15, 17, 17а, 19, 22а, 22, 24, 26, 23, 18а, 18,

- ул. Димитрова 4, 4а, 6, 2/37а, 2/37а1, 2/37а2, 12, 12а, 14, 14а,

- ул. Семеновская 3, 5, 17, 26, 14, 13, 26а, 36,

- ул. Радищева, 22, 24, 26,

- ул. Марата, 27.

Также с 08:00 21 января до 17:00 23 января на участке Почтовой между ул. Радищева и Димитрова будет приостановлено движение всех видов транспорта.