На отлов бродячих собак в Курске выделили более десяти миллионов рублей

В 2021 году было отловлено 1374 собаки Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

По итогам конкурсных процедур в Центральном округе отловом будет заниматься АО «САБ по уборке города Курска»; в Сеймском - ООО «Добрый город»; в Железнодорожном - КРОЗО «Право жить». Об этом рассказали в комитете городского хозяйства.

На отлов животных из регионального бюджета выделили 10 млн 842 тыс. рублей.

В 2021 году было отловлено 1374 собаки, из них 321 передана новым владельцам.

К слову, с первого января 2022 года в Центральном округе уже были отловлены 16 собак, в Сеймском - 43 и в Железнодорожном округе – 19.

В соответствии с требованиями законодательства будут подвергаться следующим процедурам: осмотр; вакцинация животных против бешенства и иных заболеваний, опасных для человека и животных; стерилизация и возврат в прежние места обитания не проявляющих немотивированной агрессивности.

Заявку на отлов можно оставить по телефонам:

- Центральный округ, АО «САБ по уборке города Курска – +7 (4712)35-07-38;

- Сеймский округ, ООО «Добрый город» - 8-920-264-18-05;

- Железнодорожный округ, КРОЗО «Право жить» - 8 (903) 025-48-60.