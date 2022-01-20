В Главном управлении МЧС по Курской области определены лучшие лыжники

Соревнования проходили на спортивной базе в Мокве Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

В ГУ МЧС РФ по Курской области стартовала спартакиада. Первый вид соревнований – лыжные гонки. Они проходили на спортивной базе в Мокве.

- Мужчинам нужно было преодолеть дистанцию в пять км, а женщинам - три км, - рассказывает Михаил Машнин, начальник отделения ФПС ГПС организации подготовки и пожарно-спасательного спорта.

В этом году представительницы прекрасного пола впервые вошли в состав спортивных коллективов. В каждой команде было пять мужчин и одна женщина.

По результатам соревнования, в личном зачете среди женщин «золото» завоевала Ирина Гетман, представитель ЦУКС. Второе место – у диспетчера шестой ПСЧ Олеси Муриной. Замкнула тройку лидеров Светлана Якубенко, участник команды Аварийно-спасательной службы региона.

Среди мужчин первое место занял огнеборец шестой ПСЧ Владимир Апухтин, второе – Сергей Коротких из третьей ПСЧ, третье – Сергей Кутепов, пожарного 1 СПСЧ.

- Благодаря отличным результатам в личном зачете и хорошему времени прохождения трассы лучшей стала команда шестой пожарно-спасательной части. Серебро у 11 ПСЧ, на третьей ступени пьедестала – третья специализированная пожарно-спасательная часть г. Курчатова, - информируют в ГУ МЧС по Курской области.

Из спортсменов, показавших лучшее время, будет сформирована сборная команда, которая представит Главное управление на соревнованиях ЦФО.