За сутки от COVID-19 скончались шесть курян

В регионе продолжают работать пункты вакцинации Фото: Архив "КП"

По оперативным данным оперштаба на 20 января в регионе от коронавируса скончались 2134 человек.

В том числе за последние сутки – мужчина – 61 год; женщины – 62, 68, 71, 71, 87 лет. Причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 1011 человек, на ИВЛ – 75 (4 – инвазивная, 71 – неинвазивная).

Первым компонентом вакцины от коронавируса привито 658 487 человек, из них полностью завершили вакцинацию – 637 015.