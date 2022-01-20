Центр управления регионом Курской области проводит обучающий семинар для представителей управляющих компаний

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Областная администрация информирует, что тема ЖКХ входит в топ по числу обращений, треть из них находится в зоне ответственности УК.

- Ежедневно мы получаем до ста обращений. Чаще всего курян волнует содержание общедомового имущества, в том числе крыш и инженерного оборудования, вопросы начисления платы за коммунальные услуги, уборка придомовой территории, особенно в зимнее время. Важно наладить обратную связь между жителями и первичной организацией, к которой есть претензии, – отметил начальник Государственной жилищной инспекции Курской области Игорь Афонькин.

На семинаре представители УК научатся работать в системе «Инцидент Менеджмент» и на портале «Действуем вместе».

- Сейчас все поступающие обращения мы отправляем в комитет ЖКХ или Госжилинспекцию, а оттуда они поступают в УК. Мы решили сократить этот путь и включить управляющие компании в систему «Инцидент Менеджмент», чтобы они сами контролировали поток сообщений, которые приходят к ним через социальные сети, и могли отрабатывать их напрямую. Профили созданы почти для 90 УК, – сообщил руководитель ЦУРа Курской области Михаил Шумаков.

Так, уже с февраля модераторы ЦУРа начнут направлять обращения управляющим компаниям, а их сотрудники будут напрямую давать ответы пользователям и следить за решением проблемы.

На основе выполненных работ в регионе составят рейтинг добросовестных и недобросовестных УК.