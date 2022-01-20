В Курске прошло заседание городской комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав

В 2021 году зарегистрировано на 37 преступлений меньше, чем в 2020 Фото: Архив "КП"

О состоянии безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в регионе 2021 году рассказал заместитель начальника отдела организации деятельности участковых уполномоченных и подразделения по делам несовершеннолетних УМВД России по Курску Игорь Затолокин.

Так, в прошлом году было зарегистрировано 97 преступлений, совершенных несовершеннолетними. Это на 37 преступлений меньше, чем в 2020 году.

- В полиции отмечают снижение количества тяжких и особо тяжких преступлений, а также преступлений, совершенных несовершеннолетними в состоянии алкогольного опьянения: в 2021 году зафиксирован только один такой факт, - информирует Игорь Затолокин.

В 2021 году поставлено на профилактический учет 526 несовершеннолетних и 343 родителя (иных законных представителей), ненадлежащим образом исполняющих родительские обязанности.

Также было выявлено восемь преступлений, связанных с вовлечением несовершеннолетних в совершение преступления, и расследовано 16 уголовных дел по линии незаконного оборота наркотических средств с участием десяти подростков.