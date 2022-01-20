В 2021 году в Курской области появилось 34 новых фельдшерско-акушерских пунктов

В рамках реализация программы Курская область получит 3,4 млрд рублей Фото: Архив "КП"

Из 34 ФАПов - 14 возведено в Железногорском районе, девять – в Тимском, 11 – в Фатежском, три – в Черемисиновском. Все они введены в эксплуатацию, их оснащают оборудованием, скоро они получат лицензию.

Также в прошлом году в регионе построили три офиса врача общей практики.

- Министерство здравоохранения отметило наш регион в числе 16 лучших по реализации мероприятий в этой части выполнения программы модернизации первичного звена здравоохранения, - говорят в областной администрации.

Добавим, что в этом году в Курской области планируют построить 27 ФАПов и два отделения врача общей практики. Объекты появятся в Конышевском и Советском районах.

В рамках реализация программы модернизации первичного звена здравоохранения Курская область получит 3,4 млрд рублей из федерального бюджета. Сама программа рассчитана до 2025 года.