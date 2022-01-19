Под Курском школьный автобус попал в ДТП из-за заметенной снегом дороги

В Курской области идут снегопады, что осложняет ситуацию на трассах Фото: Светлана ВОЛКОВА

КП уже рассказывала о ДТП, в которое попал школьный автобус утром 19 января в Курском районе.

- Он съехал с дороги из-за сложных погодных условий, - прокомментировали ситуацию в Доме Советов.

По уточненным данным автобус Полянской школы Курского района вез 15 учеников на занятия. Из-за сложных погодных условий автобус съехал с дороги, пассажиры и водитель не пострадали. Автобус был в исправном техническом состоянии, ехал по утвержденному ГИБДД маршруту.

- Нарушения правил дорожного движения водителем сотрудники ГИБДД не установили. Вопрос состояния дорог в районе взяла на контроль администрация Курского района, - добавили в обладминистрации. - Дети ехали в автобусе в сопровождении сотрудника школы. Сразу после ДТП он передал информацию о происшествии директору школы Наталье Владимировне Сабыниной и находился с учениками до ее прибытия. Наталья Владимировна связалась с родителями. Десять детей родители забрали домой, еще пятерых привезли в школу на занятия.

Ранее КП сообщала, что 18 января, примерно в 22:00 на улице Коммунистическая в снегу застряла машина скорой помощи. Вытащить автомобиль из снежного плена помогли три джипа в связке. Это заняло час времени.