В десяти курских сельских школах отремонтируют спортзалы

В школы смогут дополнительно закупить спортивный инвентарь Фото: Светлана ВОЛКОВА

В десяти сельских школах региона к 1 сентября планируется отремонтировать спортивные залы. Работы проведут в рамках национального проекта «Образование».

В 2022 году в проекте примут участие школы Беловского, Глушковского, Горшеченского, Железногорского, Конышевского, Поныровского, Солнцевского и Фатежского районов.

В спортзалах заменят окна, полы и двери, обустроят душевые и раздевалки, обновят электропроводку и систему отопления, благоустроят тренерские. Если средства субсидии удастся сэкономить, школы смогут дополнительно закупить спортивный инвентарь, сказали в администрации региона.

В залах будут проходить не только уроки физической культуры, но и регулярные занятия школьных объединений – там создадут спортивные клубы. Кроме того, для жителей сел станут проводить спортивно-массовые мероприятия, заверили в Доме Советов.

Всего к 2024 году в Курской области будет отремонтировано 65 спортзалов, в 29 из них работы уже выполнены.