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Общество19 января 2022 17:05

В Курской области зарегистрировали 3 215 водоплавающих птиц

Самый многочисленный вид – кряква
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
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Подсчет проводили сотрудники Центрально-Черноземного заповедника им. В.В. Алехина

Подсчет проводили сотрудники Центрально-Черноземного заповедника им. В.В. Алехина

Фото: Светлана ВОЛКОВА

В регионе подвели итоги акции «Серая шейка-2022». По данным Центрально-Черноземного заповедника им. В.В. Алехина зарегистрировано 3 215 водоплавающих птиц.

Самый многочисленный вид на курских водоемах – кряква: замечено 992 селезня и 1 002 утки. Также участники акции насчитали 702 гоголя, 103 большие белоголовые чайки, 86 больших бакланов. Кроме них в Курской области зимуют хохлатая чернеть, озерная и сизая чайки, лебедь-шипун, серая цапля – всего 18 видов водоплавающих птиц.

Для сравнения: в 2021 году в Курской области было учтено 2 166 особей.