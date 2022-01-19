В комитете соцзащиты Курска изменились номера телефонов

Звонить в ведомство теперь нужно по новым номерам Фото: Светлана ВОЛКОВА

Комитет социальной защиты населения Курска сообщает, что с 1 января 2022 года в Центре социальных услуг изменились телефонные номера в отделениях по следующим адресам:

22-71-30, 22-71-31 по адресу: г. Курск, ул. Менделеева, д. 47;

22-71-32, 22-71-33 по адресу: г. Курск, ул. Серегина, д. 22;

22-71-35 по адресу: г. Курск, ул. Серегина, д. 15;

22-71-38, 227139 по адресу: г. Курск, ул. Литовская, д.95/А6;

22-71-40, 22-71-41, 22-71-43 по адресу: г. Курск, ул. Воробьева, д. 25;

22-71-44, 22-71-45, 22-71-46, 22-71-47 по адресу: г. Курск, ул. Республиканская, д. 26;

22-71-48, 22-71-49 по адресу: г. Курск, ул. Бочарова, д. 6;

22-71-50, 22-71-51, 22-71-52 по адресу: г. Курск, пр-д. Сергеева, д. 18.