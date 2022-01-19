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Общество19 января 2022 14:28

В Курске вручат премию "Семьям года"

Выдвигать кандидатов могут родственники или организации
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
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Победители получат по 30 тысяч рублей

Победители получат по 30 тысяч рублей

Фото: Светлана ВОЛКОВА

Управление молодежной политики, физической культуры и спорта Курска объявляет о начале выдвижения кандидатов на получение премии главы города «Семья года».

Она присуждается по следующим номинациям: «Молодая семья»; «7Я» (многодетная семья); «Я горжусь своей семьей!»; «Счастливый дом».

Выдвигать кандидатов на получение премии могут организации различных форм собственности. А в номинации «Счастливый дом» - ЗАГС, сами юбиляры или их родственники.

Победителей определит конкурсная комиссия.

Ежегодно присуждаются пять премий в размере 30 тысяч рублей.

Соискателями должны педоставить ходатайство от учреждения, материалы (портфолио) и документы в управление молодежной политики, физической культуры и спорта города до 15 марта 2022 года. Телефоны для справок: 52-66-96, 74-05-63