В Курске откроется выставка "Диалог цветов"

Курян приглашают в музей 20 января Фото: Светлана ВОЛКОВА

20 января в 10:00 в Курском областном краеведческом музее состоится открытие выставки цветов из полимерной глины Елены Сафиевой (Тула) - «Диалог цветов».

«Диалог Цветов» - уникальный выставочный проект, посвященный красоте природы и многообразию ее растительных форм.

Экспозиция рукотворных шедевров создана коллективом мастеров цветочной скульптуры, под руководством автора проекта – Сафиевой Елены.

Экспозиция «Диалог Цветов» - первая и единственная выставка цветочной ботанической скульптуры или керамической флористики - современного вида декоративно-прикладного искусства.

Объемные композиции выполнены в одной технике, и объединены одной темой – «Любовь к природе и цветам» – таков лейтмотив представленных на выставке работ.

Техника лепки цветов из холодного фарфора (пластичной полимерной глины, самозатвердевающей на воздухе) позволяет передать живую фактуру растения с частичкой души и вдохновения мастера. В результате чего экспозиция получается большой, необычной и весьма интересной. Возле каждой работы можно стоять часами, рассматривая «ювелирную» точность исполнения растений и восхищаясь талантом авторов.

Работы, которые можно увидеть на выставке, успешно экспонировались в таких музеях, как ГМЗ «Царское Село» (г. Пушкин), Ростовском областном краеведческом музее (г. Ростов-на-Дону), Богородицком дворце-музее (г. Богородицк), Ессентукском краеведческом музее им. В.П. Шпаковского (г. Ессентуки), Тульском областном краеведческом музее (г. Тула), Пензенской областной картинной галереи им. К.А. Савицкого (г. Пенза), Чувашском государственном художественном музее (г. Чебоксары).

Проект является лауреатом ряда российских конкурсов и фестивалей.

Телефон: 51-15-81.

Адрес: Курск ул. Луначарского, 6.