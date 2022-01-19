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Общество19 января 2022 11:02

Курских фотографов приглашают принять участие в фотопленэре «Байкал для каждого»

Экспедиция пройдет с 10 по 16 мая
Кристина ГОРБАТЕНКО
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Участников ожидают пять фототуров, каждый сможет насладиться красотой местности

Участников ожидают пять фототуров, каждый сможет насладиться красотой местности

Фото: Архив "КП"

Пресс-служба городской администрации информирует, что участников экспедиции ждут увлекательные лекции от российских travel-блогеров и медийщиков, а также пять фототуров, где каждый сможет насладиться красотой местности и запечатлеть ее на собственные камеры.

Фотографов разделят на четыре тематические группы, где они смогут с разных ракурсов познакомиться с Иркутской областью и Байкалом.

Заявку с ссылкой на портфолио можно подать на портале АИС «Молодёжь России», а творческое задание отправить на почту plannerbaikal@mail.ru до 13 февраля 2022 года включительно.