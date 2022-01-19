На курянина завели уголовное дело из-за уклонения от службы в армии

Законных оснований для освобождения парня от военной службы или предоставления ему отсрочки не было Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

По версии следствия, решением призывной комиссии 19-летний житель Щигров был признан годным к военной службе. Законных оснований для освобождения от военной службы или предоставления ему отсрочки не было. Призывник под роспись получил повестки. Однако, не желая проходить военную службу, без уважительных причин, молодой человек не прибыл по указанным повесткам, тем самым уклонился от призыва на военную службу.

- В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается, - говорят следователи.