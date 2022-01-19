В 2022 году в Курской области откроются 35 «Точек роста»

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Сообщается, что к первому сентября центры образования естественно-научной и технологической направленностей появятся в школах сельской местности и малых городов Курской области. Работа по их созданию проходит в рамках национального проекта «Образование». Всего в 2022 году планируется открыть 35 «Точек роста» в Курчатове, Щиграх и 22 районах региона.

По сообщению областной администрации, новые центры представляют собой учебные кабинеты по химии, биологии, физике, информатике. В них будет находиться современное оборудование: цифровые лаборатории, образовательные конструкторы для практики блочного программирования, ноутбуки. В кабинетах будут проводиться уроки, дополнительные занятия и внеурочная деятельность.

- Центры помогут готовить учеников к ОГЭ, ЕГЭ и профильным олимпиадам и будут работать круглый год, в том числе и во время каникул. Планируется, что ученики и педагоги станут взаимодействовать с детскими технопарками «Кванториум», центрами цифрового образования «IT-куб», - делятся в администрации Курской области.

Добавим, что на сегодняшний день в Курской области работают 77 «Точек роста», школьники разного возраста занимаются в них бесплатно. Первые такие центры открылись в регионе в 2020 году, они были цифрового и гуманитарного профилей. С 2021 года «Точки роста» переориентировались на естественно-научные и технологические дисциплины.