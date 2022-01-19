В Курскую ОДКБ поступило новое оборудование

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Оборудование предназначено для восстановления после травм опорно-двигательного аппарата, а также для лечения органов зрения.

Также в отделении проходят лечение юные пациенты с заболеваниями органов дыхания, желудочно-кишечного тракта и нервной системы.

- Одновременно могут лечиться 60 детей в дневном стационаре и 40 в круглосуточном. Один курс длится в среднем десять дней. Маленькие пациенты получают помощь в состоянии ремиссии заболевания. В отделении медицинской реабилитации Курской областной детской больницы за год прошли лечение более 2,5 тыс. ребят, - сообщают в областной администрации.

Помимо прочего, в отделении оборудованы комнаты релаксации, зал для занятий лечебной физкультурой, соляная пещера, физиотерапевтический и массажные кабинеты.

На лечение в отделение медицинской реабилитации областной детской больницы можно попасть, обратившись к своему участковому педиатру в поликлинике по месту жительства или к врачу узкой специальности, у которого постоянно наблюдается ребенок.