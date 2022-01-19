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Здоровье19 января 2022 7:50

Коронавирус унес жизни еще четырех курян

Печальная статистика продолжает пополняться
Кристина ГОРБАТЕНКО
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В регионе работают пункты вакцинации

В регионе работают пункты вакцинации

Фото: Архив "КП"

По оперативным данным оперштаба на 19 января в регионе от коронавируса скончались 2128 человек.

В том числе за последние сутки – мужчины – 63, 80 лет; женщины – 58, 93 года. Причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 1028 человек, на ИВЛ – 79 (5 – инвазивная, 74 – неинвазивная).

Первым компонентом вакцины от коронавируса привито 656 086 человек, из них полностью завершили вакцинацию – 634 664.