В Курской области растет число новых случаев заражения коронавирусом

Режим повышенной готовности по ковид в регионе Фото: Архив "КП"

По данным оперштаба на 19 января, в Курской области заразились коронавирусом еще 170 человек. Прирост заболевших по муниципалитетам: Курск - 107, Железногорск – 11, Щигры – 10, Курский – 7, Щигровский – 6, Льговский, Медвенский – по 4, Беловский, Льгов, Рыльский – по 3, Рыльск, Тимский – по 2, Дмитриев, Дмитриевский, Мантуровский, Обоянь, Обоянский, Советский, Суджанский, Железногорский – по одному. Всего в регионе зарегистрировано 83 701 подтвержденных случаев ковида.

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 1028 человек, на ИВЛ – 79 (5 – инвазивная, 74 – неинвазивная).

По оперативным данным оперштаба на сегодняшний день скончались 2128 человек. Причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.

Первым компонентом вакцины от коронавируса привито 656 086 человек, из них полностью завершили вакцинацию – 634 664.