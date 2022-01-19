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Происшествия19 января 2022 6:27

В Курской области потушили жилой дом

Пожар произошел рано утром 19 Января в Глушковском районе
Кристина ГОРБАТЕНКО
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Пожар удалось ликвидировать за четыре минуты

Пожар удалось ликвидировать за четыре минуты

Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

Сообщение о загорании в жилом доме в п. Теткино, ул. Колхозная поступило в ОДС ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области в 4:20.

На место происшествия были направлены пожарные 25 ПЧ п. Теткино Глушковского района, сотрудники полиции, работники газовой службы и электросетей, медики скорой помощи.

Пожар был локализован в 04:26, а ликвидирован – в 04:30.

В результате огонь повредил пристройку к жилому деревянному дому на площади 20 кв.м.

Ущерб и причина пожара устанавливаются. Информация о пострадавших отсутствует.