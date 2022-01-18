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Здоровье18 января 2022 15:24

Главный санитарный врач Курской области допустил наличие омикрона на территории региона

Ранее сообщалось, что новый штамм коронавируса в Соловьином крае до сих пор не выявлен
Кристина ГОРБАТЕНКО
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Олег Климушин предполагает, что в ближайшее время регион получит положительный результат на омикрон

Олег Климушин предполагает, что в ближайшее время регион получит положительный результат на омикрон

Фото: Архив "КП"

18 января на заседании оперативного штаба главный санитарный врач Курской области Олег Климушин заявил, что в регионе возможно наличие омикрона.

Однако в Курской области нет условий для того, чтобы определить новый штамм коронавируса. Для этого в Москву направили 178 образов тестов.

- Не исключаю, что этот штамм в регионе уже есть. И в ближайшее время мы получим положительный результат на омикрон, — отметил Олег Климушин.