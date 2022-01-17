В Курске риэлтор похитила у клиентов почти восемь миллионов рублей

После получения заветной суммы курянка почти сразу переставала выходить на связь Фото: Архив "КП"

В СУ УМВД России по Курску сообщили, что 41-летняя женщина за вознаграждение предлагала клиентам услуги по подбору и оформлению недвижимости, земельных участков, в том числе, под дальнейшее развитие бизнеса. Получив средства для внесения суммы залога или большей части оплаты за выбранную недвижимость, курянка создавала вид работы по поиску подходящих вариантов, постоянно изменяя срок выполнения обязательств, а затем переставала выходить на связь.

Так, женщине удалось обмануть семь человек, которые передали ей от 250 тысяч рублей до двух миллионов. Общий ущерб – семь миллионов 780 тысяч рублей.

- Большинство потерпевших отдавали средства без оформления договоров, что осложняло ход расследования уголовного дела. Однако следствию удалось доказать факты получения обвиняемой крупных денежных сумм от пострадавших, - рассказывают в полиции.

Часть похищенных средств женщина возместила. Однако уголовное дело с обвинительным приговором направлено в суд. Курянке грозит лишение свободы на срок до десяти лет.