В Курске стартует XIX городской фестиваль патриотической песни

Фестиваль будет проходить 20 января-7 мая Фото: Архив "КП"

Фестиваль «Солнечный круг» начнется 20 января во Дворце детского творчества.

Он пройдет дистанционно в четыре этапа:

1 этап – отборочный (заочный) – с 20 по 31 января на базах образовательных учреждений города Курска;

2 этап – отборочный (очный) – 8 февраля в 15.00 пройдет дистанционно в социальной сети «ВКонтакте» в сообществе «Солнечный круг» очный отборочный этап» в соответствии с программой отборочного этапа фестиваля;

3 этап - финальный. Он пройдет 16 марта в 15.00 дистанционно в социальной сети «ВКонтакте» в сообществе «Солнечный круг» в соответствии с программой финального этапа фестиваля;

4 этап – гала-концерт с участием победителей фестиваля. Он состоится 7 мая в 13.00 дистанционно в социальной сети «ВКонтакте» в сообществе фестиваль «Солнечный круг».