В Курске пройдет чемпионат по интеллектуальным играм среди школьников

фото - администрация Курска
Фото: материалы пресс-служб
Первый в этом году городской «ИЦАЭ OPEN» будет проходить каждый четверг с 20 января по 21 апреля.
На протяжении чемпионата команды будут сражаться за звание победителя в авторских интеллектуальных играх Информационного центра по атомной энергии (ИЦАЭ) Курска: «Матрица», «Красиво атомы сложились», «Адреналин».
Принять участие в соревнованиях смогут школьники 7–11 классов.
Условия игры:
- команда пять человек (состав может меняться);
- одна команда от школы;
- обязательно сыграть по одному разу в каждую игру;
- команда может дополнительно играть вне зачета;
- в финал выходит команда, набравшая большее количество баллов за три игры.
Заявки на участие принимаются не позднее 18 января по телефону: +7 (4712) 25-12-15 или электронной почте: kursk@myatom.ru.
ЦАЭ «OPEN» состоится в ИЦАЭ Курска по адресу: ул. 50 лет Октября, д. 102.
Мероприятие пройдёт с соблюдением всех санитарных норм.