В Курске пройдет чемпионат по интеллектуальным играм среди школьников

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Первый в этом году городской «ИЦАЭ OPEN» будет проходить каждый четверг с 20 января по 21 апреля.

На протяжении чемпионата команды будут сражаться за звание победителя в авторских интеллектуальных играх Информационного центра по атомной энергии (ИЦАЭ) Курска: «Матрица», «Красиво атомы сложились», «Адреналин».

Принять участие в соревнованиях смогут школьники 7–11 классов.

Условия игры:

- команда пять человек (состав может меняться);

- одна команда от школы;

- обязательно сыграть по одному разу в каждую игру;

- команда может дополнительно играть вне зачета;

- в финал выходит команда, набравшая большее количество баллов за три игры.

Заявки на участие принимаются не позднее 18 января по телефону: +7 (4712) 25-12-15 или электронной почте: kursk@myatom.ru.

ЦАЭ «OPEN» состоится в ИЦАЭ Курска по адресу: ул. 50 лет Октября, д. 102.

Мероприятие пройдёт с соблюдением всех санитарных норм.