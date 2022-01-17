На трех строительных площадках в Курске выявили нарушения

Нарушения на двух из трех объектов необходимо устранить до 35 января Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

Специалисты комитета архитектуры и градостроительства продолжают регулярный мониторинг строительных площадок на предмет соблюдения Правил благоустройства города Курска.

Так, на прошлой неделе было осмотрено семь стройплощадок, на трех из них выявили нарушения. Это объекты, которые находятся на улице Дзержинского, Майском бульваре и Димитрова. Застройщики первых двух получили уведомления о необходимости устранить нарушения до 25 января.

Строительство на улице Димитрова ведется без получения разрешительной документации. Государственная инспекция строительного надзора Курской области примет меры административного воздействия в отношении нарушителей.