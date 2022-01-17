В Курске прошли рейды по местам несанкционированной торговли

фото - администрация Курска Фото: материалы пресс-служб

Сообщается, что особое внимание уделяется тем, к тем кто игнорирует необходимость оплачивать штрафы за торговлю без документов, подтверждающих происхождение и качество товара.

- Кроме этого, несанкционированная торговля портит внешний вид городских территорий. Нелегальные торговцы часто ставят лотки на газоны, оставляют после себя мусор, - информируют в городской администрации.

Так, в Сеймском округе на прошлой неделе сотрудниками окружной администрации было проведено четыре рейда, в результате которых семь правонарушителей привлекли к административной ответственности.