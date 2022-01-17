Курян бесплатно научат шить мягкие игрушки

На занятиях ждут курян старше 13 лет Фото: Светлана ВОЛКОВА

Центр народного творчества «Русь» приглашает детей и взрослых в кружок «Теплые игрушки».

На занятиях каждый сможет сделать своими руками из войлока забавную игрушку – идеальный подарок себе или близким к любому празднику. Вас ждет обзор различных видов материалов и инструментов для валяния, используемых при создании игрушки; работа с формой и объемом, а также с тонкими и плоскими деталями.

На занятиях ждут как детей от 13 лет, так и взрослых.

Руководитель объединения «Теплые игрушки» ЦНТ «Русь» - Светлана Березина, мастер скульптурного сухого валяния, член ассоциации "Творческий союз мастеров по войлоку" (Санкт-Петербург). Работы Светланы Ивановны находятся в частных коллекциях по всему миру, несколько работ входят в экспозицию музея «Мой любимый Мишка» в Ярославле и музея кошки в Санкт-Петербурге.

Занятия бесплатные!

Для записи звоните 37-06-56.