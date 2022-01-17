В Курске выясняют причины ДТП с участием маршрутки

ДТП произошло вечером в субботу Фото: Светлана ВОЛКОВА

ДТП произошло 15 января около восьми часов вечера. 55-летний водитель БМВ ехал со стороны Пучковки в сторону улицы Орловская по улице 50 лет Октября Курска. В районе дома 165 Б на 50 Лет Октября при повороте налево из крайней правой полосы он не предоставил преимущество "Газели", за рулем которой был 63-летний водитель. Маршрутка ехала в попутном направлении в левой полосе.

- После столкновения маршрутка врезалась по инерции в "Сканию", стоявший на обочине. Пострадал пассажир "Газели", - рассказали в ГИБДД региона.

Полиция выясняет причины ДТП.